Olivia Paladino, debiti milionari col Fisco: 29 milioni di euro. Italia Viva solleva dubbi su Conte quando era Premier

I renziani sollevano interrogativi sui debiti fiscali di Olivia Paladino, compagna di Giuseppe Conte, e invitano l’ex premier a chiarire la vicenda.

La situazione: i debiti milionari del gruppo Paladino

I riflettori si accendono su Olivia Paladino, compagna dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per i debiti fiscali che gravano sulle attività della sua famiglia. La questione, riportata da Franco Bechis sul sito Open, coinvolge la gestione dell’Hotel Plaza di Roma, gioiello della famiglia Paladino, che ha accumulato passività significative, in particolare verso il fisco.

La Immobiliare Roma Splendido srl, guidata da Olivia e dalla sorella Cristiana Paladino, controlla la società che gestisce l’Hotel Plaza. Nonostante un patrimonio immobiliare stimato in 280 milioni di euro, il bilancio 2023 registra perdite per 8,2 milioni di euro e debiti fiscali che sfiorano i 30 milioni di euro. Una situazione complessa, ulteriormente aggravata dalla necessità di ricapitalizzare la società per coprire perdite pregresse, come indicato nel bilancio approvato con riserva dal revisore dei conti.

I dubbi sollevati da Italia Viva

La vicenda è diventata un caso politico dopo le dichiarazioni del capogruppo di Italia Viva al Senato, Enrico Borghi, che ha chiesto chiarimenti diretti a Giuseppe Conte: «Gli ingenti debiti fiscali della compagna dell’ex premier Giuseppe Conte fanno sorgere spontanee alcune domande, visti i contorni poco chiari della vicenda. È vero che l’azienda ha sede nell’abitazione dove risiede anche l’ex premier? Ci sono stati durante i governi Conte provvedimenti che hanno aiutato la famiglia Paladino? Cosa ha da dichiarare il leader del M5S, sempre pronto ad accusare gli altri?».

La vicenda si intreccia con la storia personale e professionale di Conte, benché l’ex premier non sia formalmente coinvolto nelle attività della famiglia Paladino. Tuttavia, la sede legale di alcune società del gruppo coincide con l’indirizzo di residenza di Conte, circostanza che alimenta i dubbi di Italia Viva.

Le prospettive per il gruppo Paladino

Nonostante le difficoltà finanziarie, la continuità aziendale sembra essere garantita dal patrimonio della holding capostipite, Immobiliare Roma Splendido srl. Tuttavia, per il 2024 sarà necessaria un’iniezione di capitali freschi per stabilizzare la situazione e affrontare i debiti fiscali crescenti. La vicenda resta sotto i riflettori politici e finanziari, con inevitabili ripercussioni sull’immagine pubblica di Conte e del Movimento 5 Stelle.