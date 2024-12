Toninelli critica Conte e il leader della Lega: “Il M5S è morto, Salvini voleva essere condannato”

Danilo Toninelli attacca Giuseppe Conte e Matteo Salvini in un bilancio di fine anno, ipotizzando la nascita di un nuovo partito antisistema.

Le accuse al Movimento 5 Stelle e l’appello a un nuovo progetto politico

Danilo Toninelli, ex parlamentare e ministro del Movimento 5 Stelle, torna a parlare con toni duri del partito fondato da Beppe Grillo e dell’evoluzione politica di Giuseppe Conte. Intervenendo durante il programma Controinformazione su Radio Cusano, Toninelli afferma: “Il M5S è morto ed è stato sostituito dal partito di Conte che con il vecchio movimento non ha nulla a che vedere.”

L’ex ministro non si limita alla critica, ma lancia un’idea per il futuro: “Il mio auspicio è che nasca un nuovo partito antisistema che possa riunire quelle persone che credevano nel cambiamento e ora non ci credono più, tanto da non andare più a votare.”

Le frecciate a Salvini: “Ha perso la sua occasione”

Nel corso dell’intervista, Toninelli rivolge critiche anche a Matteo Salvini, fresco di assoluzione nel processo Open Arms. Dopo aver definito “anomala” la situazione politica italiana e sottolineato che Giorgia Meloni non ha rivali, l’ex Cinque Stelle aggiunge: “Salvini ha perso la sua occasione di diventare presidente del Consiglio, ma a differenza di Meloni non ha intelligenza nei particolari. Per questo non diventerà mai premier.“

L’attacco all’ex collega di governo non si ferma qui: “Sono felice della sentenza di assoluzione per il Salvini uomo, anche se non credo la cosa gli faccia piacere. Ora dovrà dismettere il ruolo di vittima della magistratura che portava consenso, perdendo il suo vantaggio.“

Secondo Toninelli, una condanna avrebbe permesso al leader della Lega di continuare a puntare sul tema della giustizia per consolidare il consenso: “In caso di condanna, avrebbe potuto continuare a puntare il dito contro i magistrati che, a suo dire, non gli permettevano di proteggere i confini e gli italiani. Ora dovrà cambiare strategia.“

Meloni senza rivali: la prospettiva di Toninelli

Parlando della situazione politica attuale, Toninelli conclude con una considerazione su Giorgia Meloni: “Ora non ha rivali,” sottolinea, indicando un panorama politico in cui né Salvini, né Conte, né il M5S sembrano in grado di rappresentare una reale alternativa alla presidente del Consiglio.