Matteo Salvini sicuro, “La pace? La porterà Trump”

Il vicepremier Matteo Salvini accoglie con favore il messaggio di fine anno del presidente Mattarella e si dice fiducioso nel nuovo corso politico internazionale.

Salvini: “Grazie al Presidente Mattarella”

Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso apprezzamento per il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolineando i temi di speranza e progresso evidenziati dal capo dello Stato. “Grazie al Presidente Mattarella che, oltre a sottolineare risultati incoraggianti per l’Italia come occupazione, export e turismo, auspica la fine dei troppi conflitti nel mondo”, ha dichiarato Salvini.

Fiducia nella nuova amministrazione Trump

Nel suo intervento, Salvini ha anche rivolto un pensiero alla scena politica internazionale, manifestando fiducia nella nuova amministrazione americana guidata da Donald Trump, recentemente eletto per un secondo mandato. “È una speranza che condividiamo calorosamente, e in questo senso riponiamo grande fiducia nella nuova amministrazione americana targata Donald Trump”, ha aggiunto il vicepremier.

Le parole di Salvini evidenziano un’apertura verso un possibile rafforzamento delle relazioni tra Italia e Stati Uniti nel nuovo contesto politico globale, con particolare attenzione alla gestione dei conflitti internazionali e alla stabilità mondiale.