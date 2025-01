Inter e Atalanta si sfidano in Supercoppa: orario, diretta TV e formazioni

La Supercoppa Italiana 2024 prende il via oggi a Riad con la semifinale tra Inter e Atalanta. Calcio d’inizio alle 20:00 italiane; diretta su Canale 5 e streaming su Mediaset Infinity.

La Supercoppa Italiana 2024 inizia oggi, giovedì 2 gennaio, con la prima semifinale tra Inter e Atalanta. La partita si disputerà all’Al-Awwal Park di Riad, in Arabia Saudita, con calcio d’inizio alle ore 20:00 italiane. Il match sarà trasmesso in diretta TV su Canale 5 e in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

L’Inter, campione d’Italia in carica, punta a confermare la sua supremazia anche in questa competizione. L’allenatore Simone Inzaghi dovrà fare a meno dei difensori Benjamin Pavard e Francesco Acerbi, entrambi indisponibili per infortunio. La probabile formazione prevede Yann Sommer tra i pali, una linea difensiva a tre con Yann Aurel Bisseck, Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. A centrocampo, sulle fasce agiranno Denzel Dumfries e Federico Dimarco, mentre la zona centrale sarà presidiata da Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. In attacco, spazio alla coppia formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez.

L’Atalanta, finalista dell’ultima Coppa Italia, partecipa per la prima volta nella sua storia alla Supercoppa Italiana. Il tecnico Gian Piero Gasperini dovrà rinunciare all’attaccante Mateo Retegui e al difensore Juan Cuadrado, entrambi indisponibili. La formazione dovrebbe vedere Marco Carnesecchi in porta, una difesa a tre composta da Odilon Kossounou, Isak Hien e Sead Kolasinac. Sulle fasce, Raoul Bellanova e Davide Zappacosta, con Marten de Roon ed Ederson in mediana. In attacco, possibile esordio da titolare per Nicolò Zaniolo, a supporto di Charles De Ketelaere e Ademola Lookman.

Il regolamento della competizione prevede che, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si procederà direttamente ai calci di rigore, senza tempi supplementari. La vincente di questa semifinale affronterà in finale la squadra che prevarrà nell’altra semifinale tra Milan e Juventus, in programma domani.

La Supercoppa Italiana si disputa per la terza volta negli ultimi cinque anni in Arabia Saudita, adottando un formato a quattro squadre simile a quello spagnolo. L’accordo con le autorità saudite garantisce alla Lega Serie A un introito di 23 milioni di euro, di cui 16,2 destinati ai club partecipanti. Il vincitore porterà a casa 8 milioni di euro, il finalista 5 milioni, mentre le due semifinaliste sconfitte riceveranno 1,6 milioni ciascuna.

Le dichiarazioni dei due allenatori alla vigilia del match evidenziano il rispetto reciproco e la consapevolezza della difficoltà della sfida. Simone Inzaghi ha affermato: “Sarà una partita difficilissima, come tutte quelle contro di loro. Servirà un grande Inter, ma il nostro obiettivo è sempre puntare al massimo”. Dal canto suo, Gian Piero Gasperini ha sottolineato: “È una gara secca di 90 minuti e va interpretata diversamente rispetto alle sfide di campionato. L’Inter è la squadra più forte d’Italia e dovremo stare attenti a non subire all’inizio”.

I tifosi italiani potranno seguire l’incontro in diretta su Canale 5, con telecronaca affidata a Massimo Callegari e commento tecnico di Massimo Paganin. Il pre-partita inizierà alle 19:00 su Italia 1, condotto da Monica Bertini con la partecipazione di Mino Taveri, Andrea Ranocchia, Massimo Mauro e Andrea De Marco. Il post-partita andrà in onda su Canale 5, sempre con la conduzione di Monica Bertini e gli ospiti in studio.