Schlein critica la Meloni “Ha perso la spinta!” ma i sondaggi dicono altro, la premier è al massimo dei consensi

Schlein critica, ma i dati dicono altro

In un’intervista rilasciata a La Stampa, il segretario del Partito Democratico, Elly Schlein, ha dichiarato che il governo guidato da Giorgia Meloni avrebbe perso la sua direzione, descrivendo l’esecutivo come diviso e privo di una visione chiara. “Ormai è chiaro che Meloni ha esaurito la sua spinta, naviga a vista senza una rotta, galleggia senza una visione. Anche loro sono divisi, ma hanno il collante del potere,” ha affermato Schlein.

Tuttavia, i dati raccontano una storia diversa. Un sondaggio realizzato da Lab21.01 per Affari Italiani mostra che la leader di Fratelli d’Italia mantiene un consenso forte e una posizione dominante sulla scena politica, ribaltando le critiche del segretario PD.

Meloni al vertice della classifica politica

Secondo il sondaggio, alla domanda su chi sarà il politico protagonista nel 2025, il 45,8% degli intervistati ha indicato Giorgia Meloni, confermandola come figura di riferimento in Italia e leader influente a livello europeo. Al contrario, Elly Schlein si ferma al 13,7%, una cifra che riflette un ampio divario tra le due leader.

Al terzo posto si posiziona il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con il 10,4%, seguito a breve distanza dal leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini, che ottiene il 10,1%. Entrambi superano il capo politico del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che raccoglie solo il 7,8%, evidenziando la difficoltà del suo partito nel mantenere rilevanza politica.

Una leadership consolidata

I risultati del sondaggio rafforzano la posizione di Giorgia Meloni, che non solo è vista come una figura centrale per il futuro della politica italiana, ma viene spesso descritta come la leader più influente in Europa. Al contrario, le dichiarazioni di Elly Schlein sembrano non trovare riscontro nel consenso popolare, sottolineando le difficoltà del Partito Democratico nel competere efficacemente sul piano politico.