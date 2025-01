John Elkann e il bilancio del 2024: “Orgogliosi dei risultati di Stellantis”e annuncia il suo ingresso nel CDA di META

Il presidente di Stellantis riflette sui traguardi raggiunti e annuncia l’ingresso nel Cda di Meta. Nuove sfide per il 2025.

Stellantis, traguardi importanti nei primi quattro anni

Con un messaggio rivolto ai dipendenti, John Elkann, presidente di Stellantis, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti dall’azienda nei suoi primi quattro anni di vita. “Con l’inizio del 2025, dobbiamo essere orgogliosi di quanto fatto fino a oggi. Di fronte alle grandi sfide del nostro settore, nei quattro anni trascorsi dalla creazione di Stellantis abbiamo raggiunto molti traguardi importanti. È senza dubbio una base solida su cui continuare a costruire insieme il nostro futuro”, ha dichiarato Elkann.

Nel suo messaggio di buon anno, il presidente ha sottolineato la necessità di continuare a lavorare in sinergia con tutti gli stakeholder, tra cui clienti, concessionari, fornitori e comunità locali, per permettere a Stellantis di esprimere appieno il suo potenziale.

Successi globali e nuovi progetti per il 2025

Elkann ha ricordato alcuni dei successi raggiunti nel 2024, nonostante le difficoltà. Tra questi, Ram, che ha ottenuto il primo posto nel J.D. Power 2024 U.S. Initial Quality Study, e Jeep, riconosciuta come il “brand più patriottico” d’America per il ventitreesimo anno consecutivo.

In Europa, Stellantis vanta un’offerta di 40 veicoli elettrici a batteria, tra cui Alfa Romeo Junior, Citroën ë-C3, Fiat 500e e Jeep Avenger. In Brasile, FIAT è ancora una volta leader di mercato con la tecnologia bio-ibrida introdotta nei modelli Fastback e Pulse. Nei mercati di Medio Oriente & Africa, Stellantis guida la trasformazione della micro-elettromobilità con modelli come Citroën AMI, Fiat Topolino e Opel Rocks-e.

Un altro punto di forza è stata la collaborazione con Leapmotor, azienda cinese specializzata in mobilità elettrica, che ha consentito la distribuzione di veicoli elettrici a prezzi accessibili in Europa.

Impegno sociale e nuovo ruolo nel Cda di Meta

Elkann ha inoltre sottolineato l’importanza delle attività di volontariato promosse dall’azienda, come il progetto Motor Citizens, che ha coinvolto oltre 4.500 dipendenti, e gli Stellantis Student Awards, che premiano il talento dei giovani.

Nel frattempo, il presidente di Stellantis è stato annunciato come nuovo membro del Cda di Meta, come confermato da Mark Zuckerberg. “Ha una profonda esperienza nella gestione di grandi aziende globali”, ha scritto il fondatore di Facebook. Questo nuovo ruolo rappresenta un ulteriore passo nella carriera internazionale di Elkann, che continua a guidare Stellantis verso nuove sfide e opportunità.