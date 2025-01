Meloni e Trump, incontro a sorpresa: il senatore democratico Zanda difende la premier

Luigi Zanda elogia l’iniziativa di Giorgia Meloni nel dialogo con Donald Trump, sottolineandone l’importanza per i rapporti Italia-Usa e il futuro delle relazioni atlantiche.

Meloni-Trump: incontro privato per rafforzare i legami

L’incontro tra la premier Giorgia Meloni e l’ex presidente americano Donald Trump, ormai prossimo al ritorno alla Casa Bianca, ha sollevato numerose reazioni nel panorama politico italiano. Tra queste, spicca il commento del senatore democratico Luigi Zanda, che ha accolto con favore l’iniziativa, differenziandosi da alcuni colleghi del suo stesso schieramento.

Intervistato da Il Foglio, Zanda ha dichiarato: “Sul piano politico, il fatto che la presidente del Consiglio italiana abbia incontrato il prossimo presidente americano pochi giorni prima del suo giuramento non mi scandalizza affatto”. L’incontro, avvenuto in forma privata, ha toccato temi chiave come i rapporti transatlantici e alcune questioni di attualità internazionale, tra cui il caso della giornalista italiana Cecilia Sala, detenuta in Iran.

Secondo Zanda, il dialogo diretto tra leader può offrire vantaggi concreti: “I rapporti tra Stati Uniti, Europa e Italia sono molto importanti e non semplici, e un contatto informale e personale può aiutare a semplificarli”. La scelta di Meloni di anticipare il confronto rispetto alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio è stata giudicata strategica: “Non avrebbe potuto ricevere molte attenzioni in quella sede. Questo incontro privato è stato senza dubbio utile”.

Una strategia apprezzata ma con riserve operative

Nonostante il plauso per l’iniziativa, Zanda ha espresso alcune riserve sul metodo adottato dal governo nella gestione di questioni delicate, come quella di Cecilia Sala. “Non è chiaro quale ruolo stiano svolgendo la presidente del Consiglio, il ministro degli Esteri e il ministro della Giustizia. Apparentemente la presidente Meloni ha accentrato su di sé tutto il dossier”, ha osservato il senatore.

Secondo Zanda, l’eccessiva personalizzazione delle trattative potrebbe limitare l’efficacia della diplomazia italiana. Ha inoltre aggiunto che, in contesti di tale sensibilità, “più i toni sono bassi, maggiori sono le possibilità di successo”. Tuttavia, il senatore ha sottolineato che l’obiettivo primario rimane il rafforzamento delle relazioni tra Roma e Washington, definite da lui stesso “vitali per il futuro”.

In un panorama internazionale sempre più complesso, il confronto diretto tra i leader appare una scelta obbligata per costruire relazioni solide e affrontare sfide globali comuni. Mentre le polemiche interne continuano a divampare, l’incontro tra Meloni e Trump potrebbe rappresentare un passo avanti nella politica estera italiana.