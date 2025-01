Bonolis e Presta fine del sodalizio dopo 35 anni, l’agente non si trattiene: “Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”, la Bruganelli sui social sputa veleno

Paolo Bonolis chiude il rapporto professionale con Lucio Presta, suo agente da 35 anni. Sui social, una dichiarazione ambigua di Sonia Bruganelli sembra alimentare le polemiche.

Bonolis annuncia la separazione da Lucio Presta

La collaborazione professionale tra Paolo Bonolis e Lucio Presta, durata oltre tre decenni, si è conclusa ufficialmente questa mattina. La decisione è stata annunciata dal noto conduttore televisivo attraverso un comunicato sobrio, senza fornire dettagli sulle motivazioni che hanno portato alla fine di questo lungo sodalizio artistico.

La replica di Lucio Presta non si è fatta attendere. In un post sui social, il famoso agente ha scritto: “Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze”. Un riferimento diretto a Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis e collaboratrice del conduttore. Le parole di Presta hanno alimentato speculazioni su un possibile ruolo della Bruganelli nella scelta di Bonolis di interrompere il rapporto lavorativo.

Il messaggio di Sonia Bruganelli

A far discutere ancora di più è stato un messaggio ambiguo pubblicato da Sonia Bruganelli su Instagram poche ore prima dell’annuncio ufficiale di Bonolis. Nelle sue storie, la produttrice ha condiviso un reel con una frase tagliente: “Quando un pagliaccio si trasferisce in un castello non diventa un re. È il castello che diventa un circo”.

Nonostante nessun nome fosse esplicitamente menzionato, molti utenti hanno interpretato la dichiarazione come una frecciata rivolta a Lucio Presta, ipotizzando che la Bruganelli volesse rispondere in anticipo a eventuali critiche o insinuazioni. Al momento, né Bonolis né Bruganelli hanno rilasciato ulteriori commenti per chiarire la situazione.

Un cambiamento che scuote il mondo dello spettacolo

La conclusione della collaborazione tra Paolo Bonolis e Lucio Presta rappresenta un evento significativo nel panorama televisivo italiano. Il legame tra i due era considerato uno dei più solidi e longevi nel settore, e l’assenza di spiegazioni dettagliate non fa che alimentare curiosità e ipotesi. Tuttavia, la polemica sembra destinata a proseguire, soprattutto alla luce delle dichiarazioni social e delle possibili ripercussioni sul futuro professionale di Bonolis.

Al momento, l’attenzione rimane alta, e non si escludono ulteriori sviluppi o chiarimenti da parte dei protagonisti.