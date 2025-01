Incinta, durante il volo: “Aiuto sto per partorire” e l’aereo atterra in emergenza a Brindisi

Emergenza a bordo di un volo diretto in Algeria: una passeggera incinta, al nono mese, ha richiesto assistenza medica. L’aereo, partito da Istanbul, è stato dirottato a Brindisi.

Emergenza medica: aereo Ajet dirottato

Un atterraggio d’emergenza si è verificato ieri all’aeroporto di Brindisi, coinvolgendo un volo della compagnia Ajet partito da Istanbul e diretto ad Algeri. L’allarme è scattato quando una donna incinta, all’ottavo mese di gravidanza, ha manifestato un malore, ritenendo di essere in procinto di partorire.

L’equipaggio, dopo aver ricevuto la richiesta di aiuto, ha immediatamente deviato la rotta verso lo scalo pugliese, dove il velivolo è atterrato intorno alle 13:00 di mercoledì 8 gennaio. Sulla pista erano già presenti i sanitari dell’aeroporto, pronti a intervenire per gestire l’emergenza.

Trasferimento in ospedale e condizioni della passeggera

Dopo l’atterraggio, la donna è stata trasferita con un’ambulanza all’ospedale Perrino di Brindisi per ricevere le cure necessarie. Le condizioni della paziente sono risultate stabili e si è accertato che non fosse realmente in travaglio. Nonostante il falso allarme, la donna rimarrà sotto osservazione per le prossime 48 ore, come da protocollo medico in simili circostanze.

Nel frattempo, gli altri 70 passeggeri a bordo hanno atteso in aeroporto per circa due ore, il tempo necessario per effettuare le verifiche tecniche e operative prima di ripartire alla volta di Algeri.

Precedenti episodi di emergenza in volo

Situazioni di questo tipo non sono rare nel trasporto aereo. Tra i casi più recenti, è significativo l’episodio accaduto il 6 marzo scorso, quando una donna ha partorito a bordo di un volo VietJet da Taipei a Bangkok. In quella circostanza, il comandante Jakarin Sararnrakskul, lasciato il posto di pilotaggio, ha assistito la donna durante il travaglio, portando alla nascita di un bambino soprannominato “Sky”, per la sua nascita ad alta quota.