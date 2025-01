Tirano: Marco Trecarichi muore travolto da un treno mentre fa jogging, aveva 52 anni

Il 52enne valtellinese è stato investito mentre attraversava i binari con le sbarre abbassate, probabilmente distratto dalla musica nelle cuffie.

L’incidente a Tirano

Sabato pomeriggio, 13 gennaio, si è consumata una tragedia a Tirano, in provincia di Sondrio, dove Marco Trecarichi, 52 anni, è stato travolto e ucciso da un treno mentre faceva jogging. L’incidente è avvenuto nei pressi del passaggio a livello in via Argine Poschiavino, dove l’uomo avrebbe attraversato i binari nonostante le sbarre fossero abbassate. Secondo le prime ricostruzioni, Trecarichi potrebbe essere stato distratto dalla musica che ascoltava in cuffia e non si sarebbe accorto dell’arrivo del treno regionale 8226, partito da Sondrio alle 15:21 e diretto a Milano Centrale.

I soccorsi e le indagini

Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il macchinista del treno, impossibilitato a frenare in tempo, ha assistito impotente all’impatto. L’accaduto si è svolto davanti a numerosi testimoni presenti nella zona per una passeggiata, le cui dichiarazioni saranno fondamentali per la ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri di Tirano. Il corpo della vittima è stato trasferito nella camera mortuaria dell’ospedale di Sondrio, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un tragico errore

La dinamica suggerisce che la musica ascoltata tramite auricolari possa aver isolato Trecarichi dai rumori esterni, impedendogli di percepire l’arrivo del convoglio. L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale e riacceso il dibattito sulla sicurezza nei pressi dei passaggi a livello.