Schlein rompe il silenzio sulle violenze a Bologna, “Meloni difende i poliziotti, non strumentalizzi”

Dopo i disordini nel capoluogo emiliano, la leader del Pd chiede unità istituzionale e attacca il governo per i tagli agli enti locali.

Schlein: “Condanna totale a ogni atto violento”

Dopo le devastazioni e le violenze avvenute a Bologna durante le manifestazioni per Ramy Elgaml, la segretaria del Pd Elly Schlein è intervenuta esprimendo solidarietà al sindaco Matteo Lepore, ai cittadini colpiti e alle Forze dell’Ordine ferite durante gli scontri. “Pieno supporto al sindaco di Bologna e ai cittadini bolognesi per la devastazione della scorsa notte, che ha colpito anche alcuni esponenti delle Forze dell’Ordine, la Sinagoga e vari esercizi commerciali. La nostra condanna è totale e senza ambiguità per ogni atto violento”.

La segretaria dem ha poi condiviso l’appello del primo cittadino bolognese: “Lepore ha ragione a chiedere unità delle istituzioni per individuare i responsabili. Non esistono cause giuste per devastare Bologna, né qualsiasi altra città”.

L’appello dei genitori di Ramy

Schlein ha ricordato le parole dei genitori di Ramy Elgaml, il 19enne morto a Milano durante un inseguimento con i Carabinieri: “I genitori di Ramy chiedono che la giusta richiesta di piena verità e giustizia per il loro figlio non sia strumentalizzata per commettere atti violenti”.

Attacco al governo

Da qui, Schlein ha rivolto una critica al governo guidato da Giorgia Meloni: “La destra che governa smetta di fare politica su queste violenze e sostenga invece i sindaci nel contrastarle, gli stessi sindaci cui chiedono di garantire sicurezza mentre tagliano miliardi di euro agli enti locali”.

La replica di Meloni

Le parole della premier Giorgia Meloni, pronunciate poche ore prima in merito ai disordini avvenuti a Roma, hanno ribadito una linea di ferma condanna verso i manifestanti violenti. “Tra bombe carta, fumogeni e aggressioni, abbiamo assistito all’ennesimo episodio di disordine e caos. Non si può utilizzare una tragedia per legittimare la violenza”, ha dichiarato la presidente del Consiglio, esprimendo solidarietà alle Forze dell’Ordine e augurando una pronta guarigione agli agenti feriti.

Un clima di tensione

Le violenze a Bologna e Roma riaccendono il dibattito politico sulla sicurezza e sulle responsabilità istituzionali. Mentre le opposizioni accusano il governo di “strumentalizzare le violenze”, il centrodestra punta il dito contro la gestione del dissenso e la necessità di una linea più dura nei confronti di manifestazioni che sfociano in atti vandalici.