Bari, operaio perde la vita mentre lavorava in cantiere nel Policlinico

Un operaio di 58 anni è deceduto in un cantiere del Policlinico di Bari a seguito della caduta di materiale da una gru. In corso gli accertamenti.

L’incidente nel cantiere del Policlinico di Bari

Tragedia nella mattinata del 14 gennaio al Policlinico di Bari, dove un operaio di 58 anni è rimasto vittima di un incidente sul lavoro. L’episodio si è verificato intorno alle 10:30 in un cantiere destinato alla realizzazione della nuova centrale termica della struttura ospedaliera. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un carico di materiale che si è staccato da una gru.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, le condizioni del lavoratore sono apparse subito critiche. Trasportato d’urgenza presso uno dei reparti del Policlinico, l’operaio è purtroppo deceduto poco dopo il ricovero. Al momento, le dinamiche precise dell’accaduto sono al vaglio delle autorità.

Interventi sul luogo della tragedia

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della polizia di Stato e il personale dello Spesal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per avviare i rilievi necessari e comprendere eventuali responsabilità.

L’area del cantiere è stata immediatamente messa in sicurezza, e le attività di costruzione sono state sospese in attesa degli esiti delle indagini. Gli inquirenti stanno lavorando per stabilire se siano state rispettate tutte le normative in materia di sicurezza sul lavoro e per verificare il corretto funzionamento dei macchinari impiegati nel cantiere.