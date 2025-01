14enne vittima di bullismo, derubato delle scarpe, la risposta della scuola che indigna: “Non gli fate indossare abiti di marca”

Un episodio di bullismo scuote la tranquilla cittadina di Valdobbiadene: studente costretto a tornare a casa scalzo.

Indignazione a Valdobbiadene: genitori denunciano il furto delle scarpe di marca del figlio a scuola e ricevono una risposta sorprendente dalla direzione scolastica.

L’episodio: furto e umiliazione

A Valdobbiadene, in provincia di Treviso, un quattordicenne è stato vittima di un episodio di bullismo che ha scosso la comunità locale. Il ragazzo si era recato a scuola indossando un nuovo paio di scarpe di marca, acquistate con sacrificio grazie a mesi di risparmi e lavoretti domestici. Tuttavia, al termine delle lezioni, è tornato a casa indossando solo i calzini. Le scarpe, secondo il racconto, gli sarebbero state sottratte durante la giornata scolastica.

Il giovane, visibilmente turbato, non ha voluto fornire dettagli su come sia avvenuto il furto. La famiglia, indignata e preoccupata per l’umiliazione subita dal figlio, si è rivolta alla direzione scolastica per chiedere spiegazioni e maggiore attenzione. La risposta ricevuta, però, ha sollevato ulteriori polemiche. Secondo i genitori, un referente scolastico avrebbe commentato: «Non dovevate mandare vostro figlio a scuola con scarpe così costose».

Cresce l’allarme per il bullismo

Questo episodio si aggiunge a una serie di segnalazioni di atti di bullismo registrati nella stessa zona, sia all’interno che all’esterno dell’ambiente scolastico. Alcuni genitori hanno riferito che i propri figli hanno subito o assistito a episodi simili, generando un clima di preoccupazione tra le famiglie. Non solo, commercianti della zona confermano di aver osservato comportamenti aggressivi e atteggiamenti prepotenti da parte di gruppi di adolescenti.

La situazione, già delicata, è stata accentuata dai recenti avvenimenti nel piazzale di un supermercato locale, dove giovani sono stati protagonisti di atti di violenza.

La reazione delle autorità scolastiche

Sebbene il personale scolastico abbia sottolineato l’importanza di evitare situazioni che possano esporre i ragazzi a rischi, come indossare abiti o accessori di valore, i genitori ritengono inaccettabile questa impostazione.