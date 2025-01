GF: Misterioso biglietto a Luca Calvani, arrivano duri provvedimenti disciplinari

La produzione del Grande Fratello interviene dopo il ritrovamento di un biglietto indirizzato a Luca Calvani. Il messaggio, ricevuto dall’esterno, ha scatenato indagini e una sanzione disciplinare.

Un biglietto segreto scuote la Casa

Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 20 gennaio, il conduttore Alfonso Signorini ha affrontato un episodio insolito che ha attirato l’attenzione del pubblico. Nei giorni precedenti, un biglietto contenente il messaggio “No letto Jessica” era stato trovato nei pressi dell’armadio di Luca Calvani. A scoprire il foglietto è stata Pamela Petrarolo, che lo ha segnalato immediatamente, consapevole che il regolamento vieta severamente la ricezione di messaggi dall’esterno.

Il foglio utilizzato per il messaggio era il retro di un bugiardino di un farmaco gastroprotettore, un elemento che si è rivelato cruciale per le indagini. Signorini ha precisato: “Questa medicina era stata prescritta a un solo concorrente della Casa, qualcuno che non è più in gara: Enzo Paolo Turchi.”

Le indagini e le ammissioni

Inizialmente, Enzo Paolo Turchi ha negato ogni coinvolgimento, dichiarando: “Non ho mai preso quel farmaco, solo melatonina.” Tuttavia, una perizia calligrafica, commissionata dalla produzione, ha attribuito con alta probabilità la scrittura proprio a lui. Messo di fronte alle evidenze, il coreografo ha ammesso di aver scritto il biglietto e di averlo nascosto nella giacca di Luca Calvani.

Secondo Turchi, il gesto era motivato da una preoccupazione personale: “Ho saputo che sua figlia stava soffrendo nel vedere il padre dormire con un’altra donna. Non volevo ferirlo, ma sentivo che dovevo intervenire.” Anche Jessica Morlacchi, coinvolta indirettamente, ha espresso comprensione per il gesto, dichiarando: “Se si trattava di proteggere la serenità della figlia di Luca, allora è stato fatto per una buona causa.”

Anche Luca Calvani ha inizialmente negato di essere a conoscenza del biglietto, affermando: “Se l’avessi visto, l’avrei buttato via.” Solo in un secondo momento ha confermato di averlo trovato, ammettendo la sua esitazione nel comunicarlo.

Il provvedimento disciplinare

La produzione del Grande Fratello ha deciso di adottare una linea dura nei confronti di Enzo Paolo Turchi, considerato il responsabile della violazione. A causa dell’infrazione, Turchi è stato escluso dalla possibilità di rientrare nella Casa attraverso il ripescaggio.

La vicenda ha scatenato un acceso dibattito sia tra i concorrenti che sui social, dividendo l’opinione pubblica tra chi condanna l’atto come un chiaro abuso delle regole e chi lo considera un gesto dettato da nobili intenti.