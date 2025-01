Usa e Italia sempre più vicini, Trump “La Meloni mi piace molto, per i dazi vediamo cosa succede”

Il legame tra Giorgia Meloni e Donald Trump potrebbe riservare benefici economici per l’Italia, evitando i dazi americani e aprendo spiragli nella politica internazionale.

Un’intesa che guarda all’Italia

Il rapporto stretto tra il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il presidente americano Donald Trump si fa sempre più rilevante. Durante un’intervista negli Stati Uniti, Trump ha lasciato intendere la possibilità di escludere l’Italia dai dazi commerciali. Alla domanda diretta della corrispondente Mediaset, Trump ha risposto: “Meloni mi piace molto, vediamo cosa succede!”. Una frase che suggerisce che il nostro Paese potrebbe beneficiare di un trattamento di favore, a differenza di altri stati membri dell’Unione europea.

Questo approccio si inserisce in un contesto di forte critica da parte di Trump verso l’UE, accusata di adottare politiche ambientali che penalizzano l’economia globale e di non aver trattato gli Stati Uniti con il rispetto dovuto. Secondo il tycoon, l’America agirà di conseguenza, e i dazi potrebbero diventare uno strumento strategico per ribilanciare i rapporti commerciali.

La guerra in Ucraina e i negoziati

Il dialogo tra Meloni e Trump non si limita alle questioni economiche, ma si estende anche a temi internazionali come la guerra in Ucraina. Durante il Forum di Davos, Trump ha ribadito la necessità di fermare il conflitto il prima possibile. Un messaggio che ha trovato eco nel Cremlino, con Vladimir Putin che ha sottolineato la disponibilità della Russia a negoziare, attribuendo parte della responsabilità del conflitto all’assenza di Trump alla Casa Bianca: “Se ci fosse stato lui, questa guerra si sarebbe potuta evitare”.

Putin ha ribadito l’apertura della Russia a negoziati, ma lancia un messaggio chiaro: la sua visione sembra allinearsi con quella di Trump, rafforzando l’idea di una politica internazionale in cui l’Europa potrebbe ritrovarsi marginalizzata.

Possibili scenari per l’Italia

Un’esclusione dell’Italia dai dazi americani rappresenterebbe un vantaggio significativo per l’economia del nostro Paese, soprattutto in un periodo in cui i rapporti commerciali internazionali sono sempre più complessi. Tuttavia, questa posizione privilegiata potrebbe creare tensioni all’interno dell’UE, considerata la linea dura annunciata da Trump verso Bruxelles.

L’alleanza tra Meloni e Trump si configura, dunque, come un elemento chiave per i futuri scenari economici e geopolitici, ponendo l’Italia in una posizione strategica tra le dinamiche internazionali e le tensioni all’interno dell’Unione europea.