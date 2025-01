Caso Almasri, s’infiamma lo scontro politico, Conte attacca la Meloni: “Bugiarda seriale e cartomante”

Dopo l’iscrizione di Giorgia Meloni nel registro degli indagati per il caso Almasri, il leader del M5S Giuseppe Conte si scaglia contro la premier, accusandola di mistificare la realtà per distogliere l’attenzione dai problemi economici del Paese.

L’attacco di Conte

Non si placa lo scontro politico dopo la notizia dell’avviso di garanzia alla premier Giorgia Meloni. Tra le opposizioni, il più duro è stato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che ha lanciato una serie di attacchi diretti contro la presidente del Consiglio.

“A Palazzo Chigi abbiamo una donna premier bugiarda, ma bugiarda seriale, una cartomante che mischia le carte. E purtroppo non è la prima volta”, ha dichiarato Conte in un intervento pubblico.

Il riferimento è alle dichiarazioni della premier in merito all’inchiesta sul rimpatrio di Almasri, che secondo il leader pentastellato sarebbero un tentativo di manipolare la narrazione e accreditarsi come vittima di un complotto.

“Manovra ingiusta, aumenta il costo della vita”

L’attacco di Conte non si è fermato alle questioni giudiziarie. Il leader del M5S ha criticato duramente anche la legge di bilancio, definendola un colpo alle fasce più deboli:

“Distolgono la nostra attenzione dal fatto che con la manovra tolgono 100 euro al mese a chi guadagna circa 700-750 euro. Non parlano del caro vita, delle bollette che aumentano. Le imprese dovranno sopportare aumenti per 10 miliardi di euro, le famiglie per mille euro l’anno.”

Conte ha inoltre sottolineato il crollo della produzione industriale negli ultimi 22 mesi, definendo i provvedimenti del governo inefficaci nel contrastare la crisi economica e le difficoltà delle aziende.

“Si accreditano come vittime di un complotto”

Infine, il leader del M5S ha accusato la premier di strumentalizzare l’indagine per rafforzare la propria posizione politica:

“L’obiettivo è distrarci e accreditarsi come vittima di un complotto, addirittura internazionale”, ha dichiarato, alludendo alla strategia comunicativa della Meloni, che ha scelto di annunciare personalmente l’avviso di garanzia con un messaggio ai cittadini.

Uno scontro destinato a infiammarsi

Le parole di Giuseppe Conte confermano che il caso Almasri e le tensioni economiche saranno il fulcro dello scontro politico nei prossimi mesi. Il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico puntano a usare questa vicenda per indebolire il governo, mentre il centrodestra difende compatto la premier, denunciando una magistratura politicizzata e un tentativo di delegittimare l’esecutivo.

Con il clima sempre più teso, lo scontro tra maggioranza e opposizione è destinato a inasprirsi ulteriormente.