Chiara Ferragni: “Io tradita e ferita”, la mamma di Fedez: “Meglio che non parlo”

La madre di Fedez, Annamaria Berrinzaghi, interviene sui social dopo le rivelazioni della nuora Chiara Ferragni, ma decide di mantenere il silenzio.

Il rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez continua a essere al centro dell’attenzione dei media e dei social, soprattutto dopo le rivelazioni della nota influencer sulla fine del suo matrimonio con il rapper. A seguito delle dichiarazioni pubbliche di Chiara Ferragni, anche Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, è stata coinvolta nella discussione. Quando un utente ha posto una domanda diretta alla madre di Fedez su Instagram, chiedendo: “La mammina non parla più?”, riferendosi alle parole di Chiara Ferragni, la risposta non si è fatta attendere. Con un tono deciso, Annamaria Berrinzaghi ha replicato: “Ma qual è il vostro problema? È meglio che non parlo, fidati, come non ha mai parlato nessuno di noi”.

La posizione di Annamaria Berrinzaghi, manager e difensora di suo figlio

Annamaria Berrinzaghi, che è anche manager di Fedez, ha sempre dimostrato di essere al fianco del figlio, difendendolo con fermezza nelle situazioni più delicate. Non è la prima volta che la madre del rapper interviene pubblicamente a sostegno di Fedez e delle sue scelte professionali e personali. Nel febbraio scorso, subito dopo l’annuncio della separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, Annamaria Berrinzaghi aveva scelto di rimanere in silenzio, dichiarando di non voler entrare nei dettagli della situazione. “Non mi sento di dire nulla, non sono la diretta interessata”, aveva affermato a Adnkronos, aggiungendo però: “Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”.

Oggi, con l’esplosione delle polemiche sui social e il crescente dibattito pubblico riguardo alla fine del matrimonio tra i due influencer, la madre di Fedez ha deciso di rispondere a tono, seppur con estrema cautela. Le sue parole, infatti, rivelano una chiara volontà di mantenere il riserbo, evitando di alimentare ulteriormente il circo mediatico che si è creato attorno alla vicenda.

Le reazioni del pubblico e l’effetto sui social media

La reazione del pubblico non si è fatta attendere. Le dichiarazioni di Chiara Ferragni, che ha accusato Fedez di tradimenti e manipolazioni, hanno scatenato una vera e propria ondata di commenti sui social, tanto a favore quanto contro i due protagonisti. In particolare, Fedez ha visto un calo significativo dei suoi follower, con oltre 10.000 utenti che hanno deciso di non seguirlo più, mentre Chiara Ferragni ha guadagnato circa 45.000 nuovi seguaci, un segno evidente del mutato clima di opinione pubblica.

Nel frattempo, il profilo Instagram di Annamaria Berrinzaghi è stato oggetto di critiche da parte di alcuni utenti, con molti che hanno chiesto alla madre di Fedez di intervenire più apertamente sulla vicenda. Alcuni, con toni più moderati, hanno suggerito alla famiglia di riflettere sull’intero accaduto, chiedendo un approccio meno esibito sui social.

Con la rottura ormai consumata e le dichiarazioni innescate dalla pubblicazione delle storie di Chiara Ferragni, la tensione tra le parti sembra destinata a crescere, alimentata da una costante pressione mediatica. In questo clima di crescente polarizzazione, la risposta di Annamaria Berrinzaghi segna un punto di svolta nel conflitto tra le due famiglie, che, sebbene con modalità diverse, sembrano voler mantenere la propria posizione a difesa della privacy e della serenità individuale.