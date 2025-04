Borghi difende Le Pen: “Condanna per una cretinata, non ha rubato soldi ”

A È sempre Cartabianca il senatore della Lega minimizza la sentenza contro la leader francese. La replica di Fratoianni: “Così si alimenta la legge del più forte”

Un dibattito acceso, dai toni surreali, quello andato in scena nello studio di Bianca Berlinguer su Rete 4. Al centro della discussione, la condanna di Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici europei. A difendere la storica leader del Rassemblement National, è stato Claudio Borghi, senatore della Lega, che ha definito l’intera vicenda “una cretinata”.

“ Non è che ha rubato soldi , l’accusa dice che i suoi dipendenti invece di stare a Bruxelles stavano a Parigi”, ha affermato Borghi, minimizzando la portata della sentenza che ha dichiarato Le Pen ineleggibile per 5 anni , di fatto escludendola dalle prossime presidenziali francesi.

La conduttrice però non ha lasciato correre:

“Non è solo questo, secondo l’accusa, sono stati usati fondi dell’Unione Europea per pagare collaboratori del partito in Francia e non assistenti parlamentari europei. Quindi soldi pubblici, anche nostri, destinati ad altro uso”.