Bari: controlli intensificati nel centro, operazione “Alto impatto”

Verifiche straordinarie della polizia nelle piazze Umberto e Moro a Bari: sanzioni, identificazioni, espulsioni e controlli su locali e veicoli.

Controlli nelle aree nevralgiche di Bari

Nel corso dello scorso fine settimana, la Polizia di Stato ha intensificato le attività di controllo nel centro di Bari, concentrandosi in particolare nelle zone di piazza Umberto e piazza Aldo Moro. L’operazione, inserita nel piano strategico predisposto dal questore, ha l’obiettivo di rafforzare la percezione di sicurezza e prevenire il crimine diffuso nelle aree ad alta frequentazione urbana.

Durante i controlli sono state identificate 174 persone, tra cui 58 cittadini stranieri, e sottoposti a verifica 59 veicoli. Le operazioni hanno portato anche all’accertamento di due infrazioni al Codice della Strada e alla contestazione di una violazione alla normativa di polizia urbana. In uno degli interventi, gli agenti hanno proceduto alla verifica di un esercizio pubblico, riscontrando l’occupazione abusiva del suolo pubblico.

Nel corso dell’attività è stata inoltre applicata una sanzione in base all’articolo 75 del DPR 309/90 per il possesso personale di due grammi di marijuana, ed è stato disposto un divieto di accesso ad aree urbane nei confronti di un soggetto controllato. Infine, tre cittadini stranieri sono stati oggetto di provvedimenti di espulsione: due destinatari di ordine di lasciare il territorio nazionale e uno accompagnato presso il Centro di permanenza per il rimpatrio di Palese.

Operazione interforze ad ‘Alto Impatto’

L’intervento straordinario si inserisce nel dispositivo di sicurezza denominato “Alto Impatto”, che prevede un coordinamento tra più forze dell’ordine. Hanno preso parte all’operazione le unità della Questura di Bari, il Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, l’Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza – con l’impiego anche di un’unità cinofila antidroga – e la polizia locale.

L’azione congiunta ha perseguito quattro obiettivi principali: il rafforzamento dei controlli sul territorio, anche attraverso posti di controllo e blocco, la verifica di locali pubblici e aree ad alta frequentazione, l’applicazione di misure preventive e repressive nei confronti delle persone identificate e la lotta alla diffusione di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto riferito dalla Questura, operazioni simili saranno ripetute nelle prossime settimane e per tutta la stagione estiva, nell’ottica di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e rafforzare la vigilanza nei luoghi più sensibili della città.

Controlli e strategie proseguiranno quindi anche nei prossimi mesi, con una costante attenzione agli equilibri urbani e alla presenza delle forze dell’ordine sul territorio.