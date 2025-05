Sondaggi 2025, FdI cresce ancora, PD sale di poco, Lega e M5S giù, su FI

Fratelli d’Italia cresce ancora nei sondaggi: è al 30,4%, con un vantaggio di 8,4 punti sul Partito Democratico, mai così distante dal voto europeo.

Fratelli d’Italia in testa con un margine mai così ampio

La nuova Supermedia Agi/YouTrend fotografa un quadro politico nettamente favorevole a Fratelli d’Italia, che raggiunge il 30,4% dei consensi con un incremento dell’1% rispetto alla rilevazione precedente. Il distacco sul Partito Democratico guidato da Elly Schlein si allarga a 8,4 punti percentuali, il più ampio mai registrato dalla tornata delle Europee 2024, quando la distanza era stata di 4,7 punti.

Il PD, pur salendo lievemente dello 0,2%, si attesta al 22%, consolidando la seconda posizione ma rimanendo lontano dalla vetta occupata dal partito della premier Giorgia Meloni.

Movimento 5 Stelle in calo, crescono Forza Italia e Verdi/Sinistra

Il terzo gradino della classifica è occupato dal Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,1% e scende al 12,3%. Un dato che evidenzia le difficoltà delle opposizioni nel recuperare terreno in questa fase.

Tra le forze del centrodestra, Forza Italia di Antonio Tajani guadagna lo 0,1% salendo al 9,2%, mentre la Lega di Matteo Salvini perde uno 0,1 e si attesta all’8,5%. Segno positivo per Alleanza Verdi/Sinistra, che cresce dello 0,3% fino a raggiungere il 6,4%.

Partiti minori stabili, centrodestra vicino al 50%

In coda alla classifica, si segnalano piccoli movimenti. Azione di Carlo Calenda sale al 3,3% (+0,1), mentre Italia Viva di Matteo Renzi si porta al 2,5% con lo stesso incremento. In calo invece +Europa, che perde lo 0,2% scivolando all’1,6%. In lieve risalita Noi Moderati, che guadagna lo 0,2% e si porta all’1,2%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra sale complessivamente al 49,3% con un aumento dell’1,1% rispetto all’ultima Supermedia. Il centrosinistra avanza di uno 0,2% ma resta distante, fermandosi al 30%.