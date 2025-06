Lite tra vicini: 54enne cade, batte la testa e muore sul colpo

Lite nella notte, 54enne muore sul colpo

Un acceso diverbio tra vicini di casa è finito in tragedia nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 giugno. Un uomo di 54 anni ha perso la vita dopo essere caduto a terra e aver battuto violentemente la testa. L’episodio si è verificato intorno all’1.45 nel piccolo centro di Soccher, in provincia di Belluno. Secondo le prime informazioni, la lite sarebbe scoppiata per motivi legati alla convivenza tra i due, ma la natura esatta dei dissapori resta al momento oggetto di accertamenti da parte degli investigatori.

La vittima sarebbe caduta a seguito di un alterco particolarmente acceso. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravissime: all’arrivo dei sanitari, non è stato possibile fare nulla per salvarlo. Sul luogo sono intervenuti anche i Carabinieri e il medico legale Antonello Cirnelli, incaricato di eseguire i rilievi e fornire i primi riscontri medico-legali.

Indagini sulla dinamica: si attende l’autopsia

Al momento gli investigatori stanno cercando di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. La principale ipotesi al vaglio è quella di una caduta accidentale, ma non si esclude che l’uomo possa essere stato spinto o colpito durante il litigio. A questo scopo, i Carabinieri hanno già avviato gli interrogatori, ascoltando la versione dell’altro uomo coinvolto nella lite.

Secondo quanto riportato da fonti investigative, i due uomini avrebbero avuto rapporti tesi da tempo. Tuttavia, non risultano precedenti episodi segnalati alle forze dell’ordine. I militari stanno cercando di stabilire se vi siano testimoni o elementi utili a chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

L’autopsia sul corpo della vittima, prevista nelle prossime ore, sarà determinante per comprendere se le lesioni riportate siano compatibili con una caduta autonoma o causate da un gesto violento.