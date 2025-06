Anna Tatangelo annuncia la seconda gravidanza con un post su Instagram

La cantante ha condiviso una foto con il pancione, esprimendo emozione e gratitudine. Potrebbe essere incinta del compagno Giacomo Buttaroni, allenatore della Roma City FC.

L’annuncio su Instagram: parole dolci e un’immagine che conferma la gravidanza

Anna Tatangelo ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio attraverso un post pubblicato su Instagram. La cantante ha accompagnato la notizia con una foto che la ritrae con il pancione in bella vista e una dedica commossa. Le sue parole sono state: “Oggi sei tu la mia scelta di libertà. Un altro nuovo inizio che la vita mi dona. Io ti aspetto qui, per adorarti e proteggerti con tutta l’Anna che sono. Il nostro amore immenso sarà la sola risposta a tutte le domande”.

Tatangelo, già madre di Andrea, nato nel 2010 dalla relazione con Gigi D’Alessio, ha così reso pubblica la nuova gravidanza. L’annuncio ha subito attirato l’attenzione dei media e dei fan, generando numerosi commenti e messaggi di affetto. L’identità del padre non è stata ufficialmente dichiarata, ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi di Giacomo Buttaroni, allenatore del Roma City FC, con cui l’artista era stata fotografata nel novembre 2024. La coppia, però, non ha mai confermato ufficialmente la relazione e ha mantenuto una certa riservatezza.

Giacomo Buttaroni, il presunto padre del nascituro

Giacomo Buttaroni, classe 1987, è noto nel mondo sportivo romano per il suo impegno come allenatore e per aver fondato il club Off Season Roma Eur. Attualmente è alla guida tecnica del Roma City FC. Il suo profilo Instagram mostra uno stile di vita riservato e distante dai riflettori del mondo dello spettacolo, il che ha alimentato il mistero sulla sua relazione con la cantante.

Non è chiaro quando sia iniziata la frequentazione tra i due, ma secondo le ricostruzioni sarebbe avvenuta dopo la conclusione del legame tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci, modello con cui la cantante era stata sentimentalmente legata per circa un anno.

Finora, né Tatangelo né Buttaroni hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sul loro rapporto. Tuttavia, alla luce del post condiviso dalla cantante, non è escluso che nelle prossime ore possano emergere ulteriori dettagli anche da parte dell’uomo.

Una nuova fase nella vita della cantante

Con questo annuncio, Anna Tatangelo entra in una nuova fase personale, condividendo pubblicamente la gioia di diventare di nuovo madre. Il post, molto apprezzato dai fan, ha raccolto in poche ore migliaia di like e commenti, segnando un momento importante nella vita dell’artista originaria di Sora, che ha spesso scelto di vivere con discrezione gli aspetti più privati della sua esistenza.