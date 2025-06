Fulmine colpisce l’acqua durante una giornata di sole: ferite 20 persone

Una scarica elettrica ha raggiunto l’area balneabile del Lake Murray, ferendo adulti e bambini. Le persone si trovavano in acqua e vicino a un cavo con boe.

Il fulmine durante il bel tempo sorprende i bagnanti

Almeno 20 persone sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 24 giugno lungo una spiaggia del Lake Murray, nella Carolina del Sud, dove un fulmine ha colpito improvvisamente l’acqua. L’episodio si è verificato all’altezza della diga Dreher Shoals, in un’area del Lake Murray Public Park frequentata da famiglie con bambini. Secondo le autorità, il fenomeno si è verificato intorno alle 16:45, mentre sul lago splendeva ancora il sole.

La portavoce della contea di Lexington, Vanessa Diaz, ha spiegato che poco prima dell’evento si era formata una nuvola temporalesca isolata, senza pioggia o altri segnali tipici. “Non ha piovuto e non ha fatto nulla del genere, è stata solo una nuvola temporalesca passata per caso”, ha precisato Diaz. Il fulmine avrebbe scaricato energia in acqua raggiungendo un cavo metallico con boe utilizzato per delimitare l’area di balneazione, al quale si erano aggrappate diverse persone.

Soccorsi immediati e indagini sull’accaduto

Le squadre di emergenza, allertate da chi si trovava nei pressi del parco, sono arrivate sul posto in pochi minuti. Sono intervenuti il servizio antincendio della contea, i servizi medici d’urgenza e gli agenti dello sceriffo locale. Il capo dei vigili del fuoco della contea di Lexington ha confermato che 20 persone sono state sottoposte a controlli immediati sul posto e che 18 di loro, tra cui 12 minori, sono state trasferite in ospedale. Tutti hanno riportato lesioni non gravi, ma è stato necessario l’intervento medico per precauzione.

Secondo i vigili del fuoco, la scarica elettrica ha coinvolto sia chi si trovava a contatto diretto con il cavo galleggiante, sia chi stava nuotando nelle vicinanze. “Il fulmine che ha colpito l’acqua ha dato energia a un cavo metallico con delle boe che circonda l’area balneabile. Diverse persone si erano avvicinate alle boe e si tenevano al cavo quando è stato colpito, mentre altre nuotavano nelle vicinanze. Tutti hanno subito una forte scossa”, hanno spiegato i soccorritori.