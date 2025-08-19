Alessia ritrovata dopo 8 giorni: sospiro di sollievo a Brembate

Dopo oltre una settimana di angoscia, la 15enne Alessia è stata ritrovata: il ritorno a casa ha commosso Brembate di Sopra e l’associazione Penelope.

La scomparsa e l’allarme della famiglia

Otto giorni di silenzio e paura hanno tenuto con il fiato sospeso Brembate di Sopra, in provincia di Bergamo. La 15enne Alessia Daminelli era scomparsa da casa domenica 10 agosto, senza cellulare né documenti. La famiglia, disperata, si era rivolta all’associazione Penelope Lombardia, chiedendo aiuto con un accorato appello online. La ragazza aveva con sé solo una borsa di stoffa e una cassa bluetooth di colore blu, un dettaglio che aveva reso ancora più angosciante la sua sparizione. Dopo giorni senza notizie, l’associazione aveva diffuso una descrizione dettagliata degli indumenti che Alessia indossava l’ultima volta che era stata vista, invitando chiunque avesse informazioni a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Il ritrovamento e l’annuncio sui social

La svolta è arrivata nella tarda mattinata di lunedì 18 agosto, quando Penelope Lombardia ha annunciato sui propri canali social il ritrovamento della ragazza. “Grazie a chi ha condiviso la sua scheda. A chi ha segnalato, a chi ha guardato con attenzione, a chi ha sperato”, si legge nel post pubblicato dall’associazione. L’annuncio, arrivato esattamente otto giorni dopo l’allontanamento, ha sollevato un enorme sospiro di sollievo nella cittadina bergamasca, dove la vicenda aveva destato grande preoccupazione. Non sono ancora chiare le circostanze in cui Alessia è stata rintracciata, ma la notizia del suo ritorno a casa è stata accolta con gioia da parenti e conoscenti.

Il messaggio di Penelope Lombardia

L’associazione ha colto l’occasione per ribadire l’importanza della collaborazione dei cittadini nelle ricerche. “Ogni condivisione può fare la differenza, ogni occhiata in più può riportare qualcuno a casa. A noi interessa cercare, non giudicare. I ‘perché’, le ipotesi, i commenti sul ‘cosa avrei fatto io’ lasciamoli da parte”, si legge ancora nel messaggio. Parole che hanno trovato eco anche tra gli utenti sui social, dove in molti hanno espresso felicità e sollievo per il lieto fine della vicenda. Alessia è ora a casa, circondata dall’affetto della sua famiglia, dopo otto interminabili giorni di attesa e paura.