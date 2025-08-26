Fabrizio Corona ammette esperienze con uomini: “Non nego, sono sincero”

L’ex re dei paparazzi parla senza filtri della sua vita privata, tra rivelazioni piccanti e il legame con Genny Urtis che ha alimentato voci e gossip.

Corona tra gossip e rivelazioni

Negli ultimi anni Fabrizio Corona è stato al centro di numerosi gossip legati alla sua vita privata e sentimentale. Ha fatto parlare di presunte relazioni di calciatori, discusso di omosessuali in Parlamento, lanciato indiscrezioni su un possibile legame tra Fedez e Luis Sal e attirato l’attenzione per la clamorosa proposta di matrimonio all’amico chirurgo estetico Genny Urtis. Proprio Urtis, in una intervista a “La Zanzara”, ha dichiarato che l’ex re dei paparazzi sarebbe bisessuale: «Noi abbiamo un rapporto bellissimo. Se è bisessuale? Sì, ovvio, assolutamente. Lui mi ha chiesto davvero di sposarlo e non sto mentendo. In tv ha detto che ha dato degli assaggi a degli uomini, quindi l’ha detto lui. Se abbiamo avuto esperienze fisiche? Sì, qualche esperienza sì. Lui mi ha detto che mi amava e mi ha regalato un anello con le farfalle».

Le parole di Urtis hanno alimentato speculazioni e pettegolezzi, ma Fabrizio Corona ha sempre ribadito la sua eterosessualità, pur senza negare momenti di trasgressione.

Il “freaky” e le confessioni pubbliche

Nell’ultimo episodio del suo format “Falsissimo”, Corona ha affrontato direttamente l’argomento ammettendo di aver avuto esperienze con altri uomini. «Io non so se voi l’avete fatte, ma credo che le esperienze omosessuali le abbiamo avute in tantissimi. Tante persone poi la provano, a molti piace e magari ne hanno anche altre, però il loro orientamento resta etero», ha spiegato.

Corona ha poi introdotto un termine che ha incuriosito il pubblico: il “freaky”. «In queste situazioni capita che sei fuori, vai in discoteca, balli, frequenti posti, poi ti viene un movimento strano allo stomaco, una sensazione che si alza, come dice Elodie. Parlo di una sorta di fuoco. Sapete di cosa parlo? Del freaky! Tipo pazzi in camera… credo che il freaky ce l’abbiamo avuto tutti. Io non nego di averlo avuto, perché sono molto sincero».

Parole che confermano una volta di più la volontà di Corona di mostrarsi autentico, senza filtri né paure di giudizio, anche quando si tratta di temi che spesso alimentano polemiche.

Tra provocazioni e smentite

Le ammissioni attuali sembrano scontrarsi con dichiarazioni passate. Già nell’estate del 2023, ospite al “Peppy Night” di Peppe Iodice, aveva ammesso di aver «assaggiato un po’ tutti, uomini e donne», precisando però che con Genny Urtis non ci fosse stata una relazione seria. «Di serio tra me e Urtis non c’è stato nulla! Se ho dato un assaggio? Ma io gli assaggi li ho dati un po’ a tutti in passato, a chiunque. Sapete che sono un po’ trasgressivo sotto certi punti di vista», aveva detto. All’epoca scherzò anche su presunti rapporti con Stefano De Martino e Biagio Izzo, precisando subito che era solo ironia. «Io penso che certe esperienze siano liberatorie, invito tutti a provare. Non c’è nulla di strano. Chi vede queste cose come strane o parla di omosessualità in modo negativo è represso».

Tuttavia nel 2020 lo stesso Corona aveva negato con forza di essere mai stato con un altro uomo: «Mai avuto rapporti gay. Gli omosessuali li ho sempre usati, come ho usato tutti quanti, sempre. Se mi sono fatto qualche remora? Mai. Adesso uso le persone peggio di prima».

Il tempo, evidentemente, ha cambiato il suo modo di raccontarsi: oggi Fabrizio Corona preferisce ammettere senza esitazioni ciò che in passato aveva negato, scegliendo la sincerità come cifra del suo racconto pubblico.