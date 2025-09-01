Gerry Scotti risponde a De Martino: «Io merito rispetto»

Il conduttore di Mediaset svela il messaggio ricevuto da Stefano De Martino e scherza sul ruolo di “zio Gerry”, con una battuta che nasconde un fondo di verità.

Il successo di Gerry Scotti e la frecciata alla Rai

Volto storico di Mediaset, in carriera ha condotto oltre cento programmi televisivi, da Festivalbar a Striscia la Notizia, fino a Chi vuol essere milionario? e La Ruota della Fortuna. Proprio quest’ultimo show, tornato in onda quest’estate su Canale 5, sta registrando ascolti altissimi. «Sono numeri di altri tempi che mettono di buon umore, a conferma del fatto che bisognava provarci», ha dichiarato Gerry Scotti al Messaggero.

Il conduttore ha poi sottolineato la scelta di Mediaset di non rinunciare alla programmazione estiva, un tempo ritenuta poco redditizia: «Canale 5 stavolta ha creduto che ci fossero i presupposti per far bene ed eccoci qui: sta andando benissimo».

Non sono mancate, però, stoccate alla concorrenza: «Non mi aspettavo che ci lasciassero così tanto campo libero. La Rai fa una politica di controprogrammazione più da tv commerciale che da servizio pubblico. Adotta trucchetti e furbizie per arrotondare i numeri». Secondo Scotti, il servizio pubblico avrebbe puntato troppo sulla forza di Techetechetè: «A me piace molto, per carità, ma contavano un po’ troppo su quello».

Il botta e risposta con Stefano De Martino

Nell’intervista, Scotti ha commentato anche i paragoni tra Stefano De Martino e Pippo Baudo, spesso indicato come il modello a cui guardare per i giovani conduttori. «Mi sembra esagerato – ha spiegato –. Lui stesso prende le distanze da questi paragoni decisamente inappropriati».

Il presentatore ha poi raccontato un aneddoto recente: «Il 7 agosto mi ha scritto messaggi affettuosi per il mio compleanno e per Ferragosto. Prima mi ha fatto i complimenti per la Ruota, poi ha aggiunto: “Adesso non esagerare… perché poi torno. Ciao Maestro”».

La risposta di Scotti non si è fatta attendere: «Sei bravo, bello e giovane, però non esagerare perché da questa parte c’è il vecchio zio Gerry che merita rispetto». Una battuta che il conduttore ha raccontato con ironia, ma che lascia intravedere una sottile rivalità.

Due carriere diverse, stesso palco televisivo

La parabola professionale dei due conduttori non potrebbe essere più diversa. Da un lato, Scotti, nato nel 1956, rappresenta uno dei volti storici della televisione commerciale italiana. Dall’altro, De Martino, ex ballerino di Amici, che dopo l’esperienza personale e mediatica legata al matrimonio con Belén Rodriguez ha saputo reinventarsi.

Negli ultimi anni si è imposto alla guida di programmi di successo in Rai come Stasera tutto è possibile, Tim Summer Hits e soprattutto Affari Tuoi. «De Martino ha fatto un percorso talmente suo che è difficile da paragonare ad altri – ha concluso Scotti –. Viene dalla danza e si pone in una maniera fisica come mai nessuno ha fatto prima. Chi faceva il ballerino, poi diventava al massimo coreografo. Lui è riuscito a imporsi in altri contesti in maniera personale. Per eredi di Pippo non ce ne sono. E poi lui è più bello (ride, ndr)».