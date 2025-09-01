Rocio Munoz Morales torna a Venezia e rompe il silenzio, le sue parole

Prima uscita pubblica dopo lo scandalo Bova per l’attrice, premiata al Filming Italy Venice Award: «Sono serena, il teatro mi ha dato coraggio».

Il ritorno sul red carpet

Dopo settimane al centro del gossip per lo scandalo legato agli audio dell’ex compagno Raoul Bova e di Martina Ceretti, Rocio Munoz Morales è riapparsa in pubblico alla 82esima Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice, che durante l’estate era stata fotografata dai paparazzi in lacrime mentre era in vacanza con le figlie, si è presentata sul red carpet con eleganza e compostezza, attirando l’attenzione di fotografi e giornalisti.

La sua prima uscita ufficiale dopo la bufera mediatica non è stata casuale: Rocio Munoz Morales ha partecipato alla conferenza stampa del Filming Italy Venice Award, occasione in cui è stata premiata per i suoi lavori teatrali. Senza mai nominare direttamente la vicenda personale che l’ha coinvolta, ha scelto di sottolineare il suo stato d’animo: «Sono serena, sono tranquilla. Non si vede?», ha dichiarato ai microfoni dell’Adnkronos.

La forza ritrovata grazie al teatro

Premiata per le interpretazioni negli spettacoli Il cappotto di Janis e Contrazioni pericolose, l’attrice ha spiegato come il palcoscenico sia stato fondamentale in un momento così delicato: «Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io». Parole che lasciano intendere quanto il lavoro sia stato un rifugio e un mezzo per ritrovare equilibrio.

Incontrando i cronisti sulla Terrazza Campari del Lido, Rocio ha aggiunto: «Quando ti senti più fragile scopri di avere una forza incredibile, una forza che non credevi di avere. Sono una donna coraggiosa». Dichiarazioni che hanno suscitato applausi e interesse, restituendo l’immagine di un’artista capace di trasformare una ferita personale in energia creativa.

Eleganza, riservatezza e nuove prospettive

La scelta di non affrontare direttamente lo scandalo con Raoul Bova conferma la volontà di mantenere un profilo sobrio e di concentrare l’attenzione sulla sua carriera. «In questo momento manca la verità, la trovo solo in teatro ma in me convivono forza e fragilità», ha confidato, lasciando intendere che la scena teatrale rappresenti per lei il luogo dove ritrovare autenticità.

La sua presenza a Venezia, accompagnata dal riconoscimento ricevuto, segna un passo importante per ricostruire la propria immagine pubblica e professionale. Tra flash, applausi e curiosità, Rocio Munoz Morales ha dimostrato di voler andare avanti con determinazione, affidandosi all’arte.