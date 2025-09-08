Cena tra amici finisce in tragedia, pezzo di pizza le va di traverso: muore a 53 anni

Doveva essere una serata di festa, ma una donna di 53 anni è morta soffocata da un boccone di pizza davanti alla Rocca Estense di San Felice.

Il dramma durante la cena

Una tragedia improvvisa ha colpito San Felice sul Panaro, in provincia di Modena, nella serata di sabato 6 settembre. Presso il bar Kakao di via Circondaria, davanti alla Rocca Estense, si stava svolgendo una cena organizzata dall’associazione di volontariato “Ancora”, legata alla Croce Blu, per un gruppo di ragazzi e ragazze diversamente abili. Tra i partecipanti anche Paola S., 53 anni, ospite della casa di riposo Augusto Modena. Durante il pasto, la donna è rimasta soffocata da un pezzo di pizza che le è andato di traverso, accusando un arresto cardiaco che le è stato fatale.

I soccorsi immediati ma vani

Due operatori presenti, formati per le emergenze, hanno tentato disperatamente di salvarla, guidati telefonicamente dal 118. Pochi minuti dopo sono arrivati i sanitari con l’ambulanza di Mirandola, supportata dall’automedica e dai carabinieri, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: la donna è morta in pochi istanti a causa di un arresto cardiocircolatorio. I volontari e gli amici presenti, sconvolti, hanno cercato a lungo di rianimarla, senza successo. Uno dei baristi del locale ha raccontato la disperazione di chi era accanto a Paola in quei momenti drammatici.

Il cordoglio della città

Il sindaco di San Felice, Michele Goldoni, ha espresso vicinanza alla famiglia e a tutti coloro che hanno assistito all’incidente: “Non hanno sbagliato nulla, si vedeva che erano operatori pronti per questo tipo di situazioni. Siamo davvero sconvolti, li ho visti affranti e disperati”. E ha aggiunto: “È una tragedia improvvisa che ha colpito profondamente l’intera nostra comunità. Come Amministrazione comunale siamo vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore, e porgiamo le nostre più sentite condoglianze”.