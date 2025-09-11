Vendola nel mirino: “Zelensky ha bandito il russo”, bufera sul web

Parole controverse di Nichi Vendola alla Festa dell’Unità di Bisceglie scatenano polemiche. Calenda lo attacca: “Meno ignorante chi difendeva l’Urss nel ’56”.

Le frasi di Vendola sull’Ucraina

Alla Festa dell’Unità di Bisceglie, in Puglia, l’ex governatore Nichi Vendola, oggi presidente di Sinistra Italiana e candidato con Avs alle regionali, si è lasciato andare a una riflessione destinata a sollevare un’ondata di polemiche. Parlando del conflitto in Ucraina, ha dichiarato: “Fino all’anno prima hanno fatto delle manovre Nato ultra provocatorie, oltre al fatto che Volodymyr Zelensky aveva messo fuori legge la lingua russa, provocando una reazione di dolore nelle minoranze russofobe soprattutto nel Donbass”. Un passaggio che ha colpito sia per il contenuto, che sembra avvicinarlo alle posizioni del Cremlino, sia per lo scivolone linguistico: l’ex presidente della Regione Puglia ha infatti utilizzato il termine “russofobe” al posto di “russofone”.

Polemiche e ironie sui social

Il video dell’intervento ha rapidamente fatto il giro del web, alimentando commenti critici e ironici. In molti hanno accusato Vendola di aver assunto una posizione filorussa, lontana dalla linea di sostegno a Kiev adottata da gran parte della politica italiana. Altri hanno preso di mira la gaffe linguistica, divenuta virale e oggetto di dileggio. La tempistica non è casuale: l’ex leader di Sel, tornato in prima linea con la candidatura regionale in Puglia, si trova ora a fronteggiare un polverone che rischia di condizionare la campagna elettorale.

L’affondo di Carlo Calenda

Tra i primi a replicare con durezza c’è stato Carlo Calenda, leader di Azione, che su Facebook ha rilanciato le immagini dell’intervento di Vendola. “Le minoranze russofobe… Quando i comunisti difendevano l’intervento sovietico in Ungheria nel ’56 erano più creativi e meno ignoranti di Nichi Vendola”, ha scritto, attaccando l’ex governatore pugliese con il suo consueto stile tagliente. Le parole di Calenda hanno ulteriormente alimentato il dibattito, mettendo in evidenza quanto le dichiarazioni di Vendola abbiano spaccato il fronte politico e sollevato reazioni accese anche fuori dal perimetro della sinistra.