Trump urla al sabotaggio: “Sono stato sabotato tre volte in un giorno, trovate il colpevole e arrestatelo”

Durante l’intervento alle Nazioni Unite, Donald Trump denuncia tre guasti sospetti: scala mobile ferma, gobbo spento e audio difettoso. Indagini dei Servizi Segreti in corso.

Guasto alla scala mobile e paura con Melania

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raccontato di aver rischiato di cadere insieme alla moglie Melania a causa dell’improvviso arresto di una scala mobile all’interno del Palazzo di Vetro di New York. L’episodio, avvenuto poco prima del suo discorso all’Assemblea Generale, ha spinto il tycoon a parlare apertamente di “sabotaggio” in un post pubblicato sulla piattaforma Truth Social. «La scala mobile si è fermata bruscamente, potevamo cadere. Arrestatelo!», ha scritto.

Trump ha aggiunto che nello stesso intervento ha dovuto fronteggiare due ulteriori inconvenienti: il malfunzionamento del “gobbo” elettronico, che si è spento a inizio discorso, e un guasto al sistema audio che avrebbe reso difficile l’ascolto ai delegati presenti in sala. «Non uno, non due, ma tre eventi molto sinistri!», ha denunciato.

Il “triplice sabotaggio” denunciato da Trump

Secondo la ricostruzione del presidente, la sequenza di imprevisti non poteva essere casuale. «Ho subito pensato: che razza di posto è questo?», ha commentato sul suo profilo. Trump ha dichiarato di aver chiesto alle Nazioni Unite di conservare i filmati delle telecamere interne e ha confermato che i Servizi Segreti americani hanno avviato un’indagine per accertare eventuali responsabilità.

Il tycoon ha sottolineato di aver continuato a parlare senza ausili tecnologici per circa un quarto d’ora, fino a quando il gobbo elettronico è tornato a funzionare. «La buona notizia è che il discorso ha ricevuto recensioni fantastiche. Forse hanno apprezzato il fatto che pochissime persone avrebbero potuto fare quello che ho fatto io», ha commentato.

Trump ha bollato l’accaduto come “triplice sabotaggio” e ha chiesto l’arresto del responsabile, ipotizzando un’azione deliberata contro di lui durante uno degli appuntamenti politici più seguiti al mondo.

La versione delle Nazioni Unite

Alle accuse dell’ex presidente hanno risposto alcuni funzionari delle Nazioni Unite. Secondo quanto dichiarato alla Reuters, il blocco della scala mobile sarebbe stato causato dall’attivazione di un meccanismo di sicurezza integrato nel gradino superiore, probabilmente innescato da un operatore video della delegazione di Trump che stava filmando l’arrivo del presidente risalendo i gradini all’indietro. «L’operatore video potrebbe aver attivato inavvertitamente la funzione di sicurezza», ha precisato il portavoce Stéphane Dujarric.

Un altro funzionario ha aggiunto che il gobbo elettronico utilizzato non apparteneva all’Onu, ma alla Casa Bianca. Quanto al presunto guasto audio, lo stesso ha spiegato che il sistema della sala è progettato per trasmettere i discorsi nelle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite attraverso auricolari individuali, riducendo così la possibilità che il pubblico in sala non riuscisse a sentire correttamente l’intervento.

Per ora, l’Onu non ha aperto alcuna indagine interna, mentre i Servizi Segreti statunitensi stanno vagliando i filmati richiesti dall’ex presidente per verificare l’accaduto.