Elezioni regionali, Decaro debutta con lo slogan “Tutta la Puglia”

Antonio Decaro apre la corsa alla presidenza della Regione Puglia con un video sui social: sanità, occupazione e sviluppo economico i cardini della proposta.

Il messaggio di apertura

Con un video pubblicato sui social, Antonio Decaro ha ufficializzato l’avvio della campagna elettorale per la presidenza della Regione Puglia. Lo slogan scelto, “Tutta la Puglia”, sintetizza l’idea di una candidatura inclusiva, capace di rappresentare le diverse anime del territorio.

Il messaggio alterna immagini evocative a parole che puntano a valorizzare tanto i punti di forza quanto le fragilità della regione. «Voglio prendermi cura della Puglia, quella che corre veloce, e anche quella che è rimasta indietro; quella che brilla di luci nei centri storici e quella che conosce il buio delle periferie», afferma l’ex sindaco di Bari, delineando il filo conduttore della sua campagna.

Sanità e lavoro al centro del programma

Nelle dichiarazioni del candidato, la sanità occupa un posto di rilievo. «La Puglia di chi salva una vita è quella di chi aspetta una cura», sottolinea, evidenziando la necessità di ridurre le disuguaglianze nell’accesso ai servizi sanitari. Un chiaro riferimento alle difficoltà legate alle liste d’attesa, ai pronto soccorso sovraccarichi e alle disparità tra aree urbane e periferiche.

Altro capitolo cruciale è quello del lavoro. Decaro descrive due realtà parallele: «La Puglia di chi si alza presto per andare a lavorare e quella di chi non dorme perché un lavoro non ce l’ha». Un passaggio che richiama tanto il sacrificio quotidiano dei lavoratori quanto la condizione di precarietà e disoccupazione che affligge soprattutto i giovani.

Un’idea di Puglia unitaria

Il video non si limita a elencare priorità programmatiche, ma affronta anche il rapporto tra cittadini e politica. «La Puglia di chi partecipa è quella di chi nella politica non crede più», afferma Decaro, cercando di coinvolgere anche chi si sente distante dalle istituzioni.

Il messaggio si chiude con una riflessione sul legame con la terra e con le radici. «La Puglia di chi resta è quella di chi è partito e vorrebbe tornare», dice il candidato, evocando la questione dell’emigrazione giovanile e la necessità di offrire opportunità che permettano di non lasciare la regione.

La narrazione costruita da Decaro propone una Puglia forte e fragile allo stesso tempo, moderna ma ancorata alle tradizioni, con l’obiettivo di restituire una visione unitaria e inclusiva. Un terreno che, nelle intenzioni del candidato, deve diventare il cuore della prossima sfida politica per la guida della Regione.