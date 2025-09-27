Stop ai test Ferrari: Hamilton resta accanto a Roscoe, il suo compagno di vita in coma, “Pregate per lui”

Ore di angoscia per Lewis Hamilton: il bulldog Roscoe, mascotte del paddock di Formula 1, è in coma dopo una grave ricaduta. Il pilota rinuncia ai test Ferrari.

Roscoe ricoverato d’urgenza

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton non prenderà parte ai test Pirelli con la Ferrari al Mugello. Una decisione presa in silenzio, senza comunicati ufficiali, ma legata a un drammatico evento personale: il suo amato bulldog Roscoe è ricoverato in coma dopo un arresto cardiaco. L’animale, che da anni accompagna il pilota britannico in pista ed è considerato una vera mascotte della Formula 1, ha avuto una ricaduta di polmonite che gli ha provocato gravi difficoltà respiratorie e poi l’arresto del cuore. I medici sono riusciti a rianimarlo, ma le sue condizioni restano critiche.

Il drammatico annuncio sui social

È stato lo stesso Hamilton a raccontare l’accaduto con un post su Instagram, chiedendo ai fan di pregare per il suo compagno a quattro zampe. “Per favore, tenete Roscoe nei vostri pensieri. È stato ricoverato per polmonite, durante le visite il suo cuore si è fermato. Sono riusciti a fargli riprendere il battito, ma ora è in coma. Non sappiamo se si sveglierà da questo. Domani cercheremo di svegliarlo. Sono al suo fianco e voglio ringraziarvi per le preghiere e il sostegno”, ha scritto il pilota. Parole che hanno immediatamente fatto il giro del web, scatenando una valanga di messaggi di affetto e solidarietà.

Un’icona del paddock

Roscoe non è un cane qualunque: dal 2013 è inseparabile dal campione di Stevenage, protagonista di foto, conferenze stampa e persino copertine di riviste come L’Équipe. Dopo la morte di Coco, l’altra bulldog di Hamilton scomparsa nel 2020, Roscoe è diventato l’unico compagno a quattro zampe del pilota e una vera star social con centinaia di migliaia di follower. Negli ultimi anni, a causa dell’età e dei problemi di salute, era apparso meno spesso nel paddock, tornando di recente solo a Silverstone.

Il forfait al Mugello e l’attesa dei tifosi

In questo momento di dolore, Hamilton ha scelto di restare accanto a Roscoe, rinunciando ai test Pirelli con la Ferrari. Al suo posto ci sarà il pilota di riserva Guanyu Zhou, che si alternerà con Charles Leclerc al volante della SF-25 modificata per provare le gomme della prossima generazione di monoposto. Ma l’attenzione del mondo della Formula 1 è tutta rivolta alle condizioni del bulldog, simbolo di un legame indissolubile che va oltre la pista. Le prossime ore saranno decisive per capire se Roscoe riuscirà a svegliarsi dal coma, mentre l’intera comunità sportiva resta con il fiato sospeso insieme al campione britannico.