“La Puglia è un cesso”: Emiliano querela l’assessore di Lavello per insulti ai pugliesi

Un camion-vela con frasi offensive contro la Puglia scatena la bufera. Il governatore Michele Emiliano ha querelato per diffamazione l’assessore lucano Antonio Pettorruso.

L’iniziativa choc a Lavello

Il caso era esploso a fine giugno, quando a Lavello un camion-vela aveva sfilato per le strade con scritte offensive: «La Puglia? Un cesso. I pugliesi dovrebbero iniziare a lavarsi». Un’iniziativa giudicata incomprensibile e inaccettabile, che aveva sollevato immediate proteste in Basilicata e indignazione in Puglia. Dietro quell’azione c’era Antonio Pettorruso, 55 anni, avvocato ed ex attivista del Movimento 5 Stelle, nominato assessore nella giunta di centrodestra guidata dal sindaco Pasquale Carnevale.

La querela del governatore Emiliano

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, non ha lasciato correre. Nei giorni scorsi ha depositato una querela per diffamazione nei confronti di Pettorruso, ritenendo quelle frasi lesive non solo per l’immagine del territorio ma anche per la dignità dei cittadini pugliesi. Una scelta che conferma la volontà del governatore di tutelare la regione da attacchi considerati denigratori e gratuiti.

La bufera politica

La vicenda ha alimentato tensioni politiche, vista anche la provenienza di Pettorruso: in passato vicino al M5S, oggi assessore in un esecutivo di centrodestra. Il gesto ha suscitato condanne bipartisan e aperto un fronte di scontro tra istituzioni. Le parole stampate sul camion-vela restano un caso simbolico di propaganda sfociata nell’insulto, destinata ora ad avere risvolti giudiziari.