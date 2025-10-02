Sondaggi 2025, Meloni sale ancora, Pd e M5S non sfondano, giù Lega, bene FI

Fratelli d’Italia guida saldamente i sondaggi al 30,1%. Pd e M5S crescono di poco, mentre il centrodestra resta avanti con il 48% complessivo.

Fratelli d’Italia resta primo partito

Il nuovo sondaggio Only Numbers condotto da Alessandra Ghisleri per Porta a Porta fotografa una situazione politica sostanzialmente stabile. Fratelli d’Italia mantiene la leadership con il 30,1%, senza variazioni rispetto al 16 settembre, confermandosi ampiamente come primo partito italiano. Alle spalle, il Pd sale dello 0,3% e raggiunge il 22,2%, consolidando la seconda posizione. Il Movimento 5 Stelle si attesta al 12,5%, con una lieve crescita dello 0,1%. La distanza tra la formazione guidata da Giorgia Meloni e gli inseguitori resta ampia, rendendo difficile ogni tentativo di recupero da parte del centrosinistra.

I partiti minori e le variazioni

Il sondaggio registra movimenti limitati anche tra gli altri partiti. Forza Italia sale all’8,6% (+0,1%), mentre la Lega resta ferma all’8,4%. Alleanza Verdi e Sinistra si conferma al 6,3%, senza variazioni. Azione arretra al 3% (-0,1%), mentre Italia Viva di Matteo Renzi guadagna lo 0,2% arrivando al 2,9%. Più Europa resta stabile al 2%, mentre Noi Moderati cala dello 0,1% e scivola allo 0,9%. Un dato significativo riguarda il fronte degli astenuti e indecisi, che cresce al 48,1%, con un balzo del 2,2% rispetto all’ultima rilevazione.

Centrodestra avanti sul centrosinistra

Guardando alle coalizioni, il centrodestra rimane stabile al 48%, confermando la solidità dell’asse guidato da Giorgia Meloni. Il centrosinistra cresce dello 0,3% e si attesta al 30,5%, mentre l’ipotetico “campo largo” Pd–M5S raggiunge al massimo il 45,9% (+0,6%). L’unica possibilità per superare l’area di governo, secondo le simulazioni, sarebbe un’alleanza ancora più ampia che includa anche Azione di Carlo Calenda: in questo scenario, il cosiddetto “campo larghissimo” arriverebbe al 48,9%, superando di poco il centrodestra ma con un equilibrio che resterebbe precario.