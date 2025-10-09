PD, la stoccata di Picierno, “Impossibile un’alleanza se Conte segue Vannacci”

L’eurodeputata del PD, Pina Picierno, attacca il leader M5S per le posizioni in Europa e avverte: così il campo largo non potrà mai essere credibile.

Pina Picierno, lo scontro tra PD e M5S

Parole dure da parte di Pina Picierno, eurodeputata del Partito Democratico, che con una dichiarazione al vetriolo ha messo in evidenza le fratture interne al cosiddetto “campo largo”. Rivolgendosi agli alleati potenziali, la dem ha attaccato il leader del Movimento 5 Stelle, accusandolo di allinearsi a posizioni giudicate inconciliabili con quelle della sinistra riformista.

«E allora chiedo ancora una volta a tutti i leader del campo largo: pensate veramente che sia possibile costruire un’alleanza solida, credibile e vincente in Italia se in Europa Conte decide di parlare la stessa lingua di Vannacci?», ha dichiarato Picierno.

Il riferimento alla Toscana e ai prossimi appuntamenti elettorali

La polemica arriva a pochi giorni dalle elezioni in Toscana, dove il centrosinistra si gioca la riconferma alla guida della Regione. Picierno ha usato parole taglienti: «Pensate in Toscana come vi governeranno questi che si spaccano ancora prima di tentare di essere rieletti». Un attacco che mette in luce i timori di divisioni interne in un momento cruciale per la coalizione.

La stessa eurodeputata ha rincarato la dose collegando il tema anche alla prossima sfida in Emilia Romagna: «Bene, così vinciamo anche in Emilia Romagna!», ha commentato con sarcasmo, riferendosi al rischio che le divisioni del centrosinistra favoriscano il centrodestra.

Un centrosinistra diviso e sotto pressione

Le parole di Picierno riflettono lo stato di tensione all’interno delle forze di opposizione. Mentre il Partito Democratico spinge per consolidare il progetto del campo largo, il rapporto con i 5 Stelle appare sempre più complicato, soprattutto sul piano europeo, dove le posizioni di Giuseppe Conte sono giudicate troppo vicine a quelle del generale Roberto Vannacci.

Con le elezioni regionali alle porte e i sondaggi che registrano la solidità del centrodestra, le divisioni rischiano di compromettere le chance di un’alleanza competitiva. Le parole di Picierno, che parlano di un “camposanto della sinistra”, sono l’ennesima conferma che la strada verso un fronte unitario appare tutta in salita.