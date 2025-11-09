Addio a Peppe Vessicchio: i programmi del sabato sera si fermano per il Maestro

La scomparsa di Peppe Vessicchio colpisce il pubblico e la TV: Rai1 e Canale5 gli dedicano standing ovation, video e messaggi d’affetto.

L’omaggio di Ballando con le stelle su Rai1

La notizia della morte di Peppe Vessicchio, arrivata sabato 8 novembre, ha sorpreso e commosso il mondo dello spettacolo. Il celebre direttore d’orchestra, volto iconico della televisione italiana, è scomparso all’età di 69 anni a causa di una polmonite interstiziale. La prima a rendergli omaggio in diretta è stata Milly Carlucci, che ha aperto la puntata di Ballando con le stelle con un pensiero rivolto al Maestro. Davanti al pubblico in studio, la conduttrice ha interrotto la scaletta e ha dichiarato: “Voglio approfittare dell’inizio della puntata per applaudire quello che è stato un mito della musica italiana, il Maestro Vessicchio”. L’intero studio si è alzato in piedi, orchestra compresa, regalando una lunga standing ovation. Alcuni musicisti sono apparsi visibilmente emozionati, mentre la conduttrice ha aggiunto: “Da tutti noi un applauso e un ricordo grato per tutto quello che ha donato alla musica italiana, grazie. Non ti dimenticheremo mai Maestro”. Il gesto ha segnato un momento di silenzio e partecipazione collettiva, trasformando l’avvio della gara in un tributo sentito.

Il tributo di Tu sì que vales su Canale5

Anche Canale5 ha scelto di aprire la puntata di Tu sì que vales con un omaggio dedicato a Peppe Vessicchio. Il programma, condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, ha mandato in onda un video che mostrava l’ingresso del Maestro in studio in una delle sue recenti partecipazioni. Le immagini scorrevano accompagnate dall’applauso del pubblico e dalla voce dei giudici visibilmente emozionati. Al termine del filmato, una frase bianca su sfondo nero: “Ciao Maestro, ti vogliamo bene”. Il pubblico ha risposto con un lungo applauso, mentre i presenti in studio si sono uniti al ricordo. Il musicista era stato ospite del programma pochi mesi fa, occasione in cui aveva raccontato aneddoti sulla sua carriera e aveva diretto l’orchestra in modo ironico e coinvolgente, qualità che lo avevano reso amatissimo anche al di fuori del Festival di Sanremo.

Il lutto nel mondo dello spettacolo e della musica

La notizia della scomparsa di Peppe Vessicchio ha generato numerosi messaggi su social e TV da parte di colleghi, fan, conduttori e musicisti. Il direttore d’orchestra era considerato un punto di riferimento per professionalità, competenza e umanità. La sua figura televisiva, capace di diventare popolare senza perdere autorevolezza, aveva contribuito negli anni a rendere la musica colta accessibile al grande pubblico. Anche nei prossimi giorni, diverse trasmissioni di Rai1 e Canale5 annunceranno ulteriori spazi dedicati al ricordo del Maestro, mentre molte orchestre hanno già comunicato che dedicheranno esecuzioni in suo onore.