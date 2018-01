Bari, mistero su sparatoria a Japigia in via Caldarola, sarebbe stato ferito un uomo

Sono ancora in corso le indagini per una sparatoria che sarebbe avvenuta a rione Japigia a Bari. Un uomo ha chiamato le forze dell’ordine ed ha detto di essere stato ferito alle gambe in via Caldarola.

I carabinieri si sono recati sul posto indicato dall’uomo ma non hanno trovato bossoli. L’uomo però riportava ferite alle gambe che potrebbero essere state provocate da un’arma da fuoco.

L’uomo è stato ascoltato nuovamente dalle forze dell’ordine per fornire maggiori dettagli sull’accaduto.