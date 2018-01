Bari sarà collegata direttamente con Mosca, volo diretto, biglietti già in vendita

Bari sarà collegata presto con Mosca con un volo diretto che avrà una frequenza settimanale. Il nuovo volo di circa 5 ore avrà un costo che si aggirerà tra le 100 e i 200 euro.

Il primo volo partirà dall’aeroporto di Bari-Palese dal prossimo 24 giugno. I biglietti sono in vendita sul sito della compagnia S7 Airlines.

A rendere noto il nuovo collegamento è stato il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano:“Abbiamo avuto conferma ieri della notizia che è arrivata a coronamento di un lavoro di squadra. Anche con l’aiuto del movimento ecumenico nicolaiano siamo arrivati a un risultato importante, con la partenza di un volo di una compagnia autorevole. Un volo agevolato dall’apertura ecumenica della città perché tutti gli elementi si fondono in un equilibrio che poi è culminato nell’evento del viaggio delle reliquie di San Nicola prima a Mosca e poi a San Pietroburgo. La compagnia era disponibile già da tempo, ma solo da poco siamo riusciti a risolvere gli ultimi dettagli tecnici e la chiusura dell’operazione è stata fatta con particolare maestria dal management di Aeroporti di Puglia. Con Pugliapromozione presenteremo al pubblico russo la nostra destinazione nel Mediterraneo: senza questo mezzo sarebbe stato un po’ velleitario continuare, perché un volo è un legame da coltivare e alla gente russa noi dobbiamo qualcosa. Ora abbiamo un’occasione imperdibile che dobbiamo giocarci, ma un volo sta in piedi solo se c’è un traffico sostenibile che dovremo promuovere. Questo obiettivo lo inseguivamo da anni tutti – Diocesi, Padri domenicani, operatori turistici, management di Adp – fin da quando ero sindaco della città di Bari. Il successo è arrivato grazie anche all’ambasciatore russo in Italia Serghei Razov, al console russo a Bari Michele Bollettieri, ad Antonio Fallico, delle associazioni italo-moscovite come Eurasia e anche grazie al ministero degli Esteri che ci aiutato per gli ultimi dettagli”.