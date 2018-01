Drammatico incidente, uomo estratto dalle lamiere dopo un’ora, è gravissimo, altri due sono i feriti

Tremendo incidente è avvenuto nella mattinata di oggi intorno alle 10,30. Due mezzi, per cause in via di accertamento, si sono scontrate frontalmente.

L’incidente ha causato il ferimento di tre persone. Una trasportata in ospedale da alcune persone presenti sul posto dove è avvenuto l’incidente. L’altro ferito è rimasto contuso lievemente. La terza persona è gravissima ed è stata estratta dalle lamiere dopo un’ora dai vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto nel casertano nei pressi di Capua.