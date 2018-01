Un nuovo incidente si è verificato stamane sulla statale 100. Due veicoli un camion e un’auto, per cause in via di accertamento si sono scontrati.

In pochi attimi si sono formate code e rallentamenti. Sul posto sono arrivati i soccorritori che hanno immediatamente trasportato due feriti ad un vicino ospedale.

L’incidente è avvenuto in direzione Taranto nei pressi di uno svincolo.