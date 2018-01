Bari, autobus di linea divorato dalle fiamme sulla ss16, tre mezzi dei pompieri per spegnere il fuoco

Un pauroso incendio è avvenuto sulla ss16 nei pressi dell’uscita di via Napoli accesso D. Un bus di linea ha preso fuoco.

Il mezzo dell’Amtab in pochissimi secondi è stato divorato dalle fiamme. A bordo del mezzo c’era solo l’autista.

Il mezzo stava percorrendo la Linea 1, quando per cause in via di accertamento, forse un cortocircuito, ha preso fuoco.

L’autista è riuscito a scendere dal mezzo prima che lo stesso fosse divorato dalle fiamme. Sul posto, per spegnere l’incendio, sono dovuti intervenire tre mezzi del vigili del fuoco.