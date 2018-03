Una donna è morta in seguito al crollo di un balcone al secondo piano di un condominio. Il balcone, per cause in via di accertamento, è finito su quello sottostante che poi è crollato a sua volta.

La donna è precipitata dal secondo piano ed è stata subito soccorsa e trasportata al vicino ospedale di Asti dove poco dopo è morta.

La donna lavorava come colf nell’appartamento dove il balcone ha ceduto.