Puglia, travolge e uccide un uomo, 33enne denunciato per omicidio stradale

Carabinieri della Stazione di Cellino San Marco, al temine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà L.G. da Torchiarolo, per omicidio stradale, che il 5 marzo u.s. alle ore 07:00 circa, mentre era a bordo della sua autovettura lungo la SS 605 in direzione di Mesagne, ha investito un 88enne intento ad attraversare a piedi.

Immediatamente soccorso da personale del 118 e trasportato, in gravi condizioni, presso l’Ospedale Civile Perrino di Brindisi, decedeva subito dopo a seguito delle gravi lesioni riportate nel sinistro, mentre il conducente rimaneva illeso. Immediati accertamenti alcolemici e tossicologici, fornivano esito negativo. Documenti di guida e circolazione risultavano in regola.