Tragedia sfiorata, l’auto prende fuoco all’improvviso, a bordo papà con bimba di 5 anni, la macchina una trappola infuocata

Ieri sera poteva accadere una vera tragedia se un papà non avesse mantenuto il sangue freddo.

Mentre un padre viaggiava a bordo della propria auto in compagnia della sua bambina di 5 anni si è accorto che dal motore uscivano le fiamme.

Si è immediatamente fermato nella più vicina stazione di servizio stando ben attento a rimanere lontano dalle pompe di benzina e ed è sceso dall’auto con la sua piccola.

Subito dopo l’auto è diventata una trappola di fuoco e se l’uomo non fosse stato così deciso, per lui e per la sua bambina non ci sarebbe stata nulla da fare, invece, per fortuna, entrambi si sono salvati.

La vicenda è accaduta a Brescia.