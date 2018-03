Tragedia nel mondo del calcio, “mio figlio è morto”, il calciatore fa l’atroce annuncio

Una tragedia terribile quella accaduta all’ex portiere della nazionale spagnola Santiago Cañizares, è morto il suo bambino di soli 5 anni.

E’ stato lo stesso calciatore ha annunciare l’immane tragedia su twitter e ha detto così: “Mio figlio Santi è morto” e poi ha aggiunto: “Credo che dovrei essere io a dirvelo, in segno di gratitudine per tutti i messaggi di sostegno e affetto che ho ricevuto in questi mesi. È partito circondato dalla pace, e avendo compreso la sua missione in questi cinque anni che ci ha accompagnato. Sei un campione”.