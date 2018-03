Provinciale 231, tremendo impatto tra tir e auto, muore un giovane 23enne

Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un terribile incidente sulla strada provinciale 231. Un’auto condotta da un giovane di soli 23 anni si è scontrata, per cause in via di accertamento, contro un tir.

Il 23 enne che si chiamava Marco Nesta è morto sul colpo. Il giovane era un tifosissimo dell’Andria.

Gli ultras della squadra andriese, in segno di cordoglio, hanno deciso di non seguire la squadra all’attesissimo derby di stasera contro il Lecce.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 231 nel tratto che collega Andria a Canosa.