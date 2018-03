Violentissimo scontro tra auto e scooter, muore ragazzo sedicenne

Oggi, un terribile incidente stradale ha provocato la morte di un ragazzo di soli 16 anni, Pasquale Morgillo.

L’incidente, che si è verificato tra auto e scooter, è avvenuto ad Acerra.

Il ragazzo viaggiava a bordo del suo scooter con un altro amico quando, per evitare un ostacolo che si è frapposto, ha sbandato andando a finire contro un’auto e poi contro un palo.

Il luogo teatro del sinistro è stato contrada San Giovanni, alle porte del Rione Madonelle.

Per il sedicenne non c’è stato scampo mentre per l’amico si è reso necessario il ricovero in ospedale.