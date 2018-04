Nella tarda mattinata di oggi si è verificato un incidente che ha visto coinvolta una Nissan Micra. La Micra, per cause in via di accertamento, è finita fuori strada e si è ribaltata più volte.

L’incidente è avvenuto sulla Galatina –Soleto.

Sul posto sono arrivate alcune ambulanze che hanno trasportato i feriti ai vicini ospedali.

I Carabinieri hanno svolto i rilievi necessari per poter chiarire la dinamica dell’incidente.