Nel barese, gravissimo incidente, auto contro albero, muore ragazza 20enne, in codice rosso quattro ragazzi

Uno schianto terribile si è verificato su una strada provinciale barese nel tardo pomeriggio di oggi. Una Fiat Panda, per cause in via di accertamento, si è schiantata contro un albero.

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 28 nei pressi di Altamura. Per il violentissimo urto è morta sul colpo una ragazza 20enne, Veronica Varvara originaria di Gravina.

Gli altri occupanti dell’auto, di un’età compresa tra i 19 e 22 anni, sono rimasti gravemente feriti e ricoverati in ospedali limitrofi al luogo dell’incidente.