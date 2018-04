Puglia spaventoso incidente, furgone si ribalta sulla provinciale, 27enne trasportato in codice rosso

Un 27enne è in fin di vita in seguito ad un incidente avvenuto nelle prima mattinata di oggi intorno alle ore 8.

Il giovane era alla guida di un furgone quando, per cause in via di accertamento, si è scontrato contro alcuni alberi piantumati ai margini della strada.

L’incidente è avvenuto sulla Ostuni – Francavilla Fontana nei pressi della località Lamacoppa, agro di Ostuni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo del giovane trasportato in codice rosso al più vicino ospedale.